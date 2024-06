O POVO News: Arthur Lira pauta urgência de projeto que proíbe delação de presos; entenda

O programa O POVO News finaliza a semana com mais uma edição nesta sexta-feira, 7. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o episódio repercute decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), de desenterrar um projeto de lei que proíbe a delação premiada de presos. Na avaliação de deputados do Centrão, a proposta poderia beneficiar a extrema-direita, que tem sido investigada por atos golpistas.

A edição também traz todos os detalhes da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) condenar o jornalista Luan Araújo por difamação contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

O juiz Fabrício Reali Zia, do Juizado Especial Criminal, considerou Araújo culpado por crime contra a honra devido a um texto publicado no site Diário do Centro do Mundo sobre ter sido perseguido por Zambelli, armada, na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022.