Moro denuncia 'deepfake' onde imagem dele é usada para aplicar 'golpe do Serasa'

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) denunciou que a sua imagem está sendo utilizada por estelionatários que querem aplicar o "golpe do Serasa", por meio do qual pessoas repassam dados pessoais na esperança de repasses de créditos. De acordo com o senador, em um vídeo publicado nesta sexta-feira, 7, nas redes sociais, a deepfake está sendo espalhada por "gente sem escrúpulos".

"Fizeram um vídeo de inteligência artificial, usando a minha imagem, não é a minha fala, querendo aplicar um golpe em vocês. Eu sou senador da República, estou cuidando da representação do Paraná e do Brasil, lá no Congresso Nacional. Não acredite em nenhum vídeo que eu apareça vendendo alguma coisa ou oferecendo crédito. Essa história de Serasa, de fornecer dados, CPF para receber um crédito é golpe, é falso. Não caia nisso, pelo amor de Deus!", afirmou o senador em um post no X (antigo Twitter).

O vídeo no qual golpistas utilizam a imagem de Moro está circulando em perfis falsos do Facebook. Nele, a imagem do ex-juiz da Lava Jato e uma reprodução da voz do senador diz que o Supremo Tribunal Federal (STF) multou o Serasa em mais de R$ 50 milhões por vazar dados de clientes. A deepfake do parlamentar então aconselha os usuários a colocarem as suas informações pessoais para conseguir obter os créditos falsos.