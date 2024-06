Por que Guilherme Boulos pediu o arquivamento da acusação da rachadinha de Janones?

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), relator da representação do PL contra o também parlamentar André Janones (Avante-MG), pediu o arquivamento do caso que investiga a prática de "rachadinha", quando partes dos salários de funcionários do gabinete são repassadas ao parlamentar.

Boulos nega que há justa causa para que o caso prossiga no colegiado, por se tratar de "fatos ocorridos antes do início do mandato" e que "o (Poder) Judiciário fará seu trabalho" na investigação. "Cabe a nós, do Poder Legislativo, e mais especificamente, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, avaliar o caso dentro da competência que nos cabe", escreveu.

Já existe uma investigação em curso no Poder Judiciário desde dezembro de 2023. Naquele mês o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorizou a abertura de inquérito para investigar se Janones operou um esquema de "rachadinha".