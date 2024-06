Marina Silva alerta para seca 'severa' no país após fortes chuvas

A ministra explicou que uma "mistura" de fenômenos naturais, como El Niño e La Niña, e a "potencialização das mudanças climáticas" provocam esses eventos extremos também na Caatinga e no sul do estado do Rio Grande do Sul, que vive o pior desastre climático de sua história

Depois das chuvas que provocaram inundações devastadoras no mês passado no Rio Grande do Sul, essa região e biomas como a Amazônia e o Pantanal devem enfrentar uma seca "severa", alertou nesta quarta-feira (5) a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

"O que estamos vendo nas chuvas no Rio Grande do Sul e os efeitos dessas chuvas nós vamos ver em estiagem, provavelmente na Amazônia e no Pantanal (...) nós vamos ter um fenômeno terrível, que são os incêndios e as queimadas", disse Marina durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto, em Brasília.

A ministra explicou que uma "mistura" de fenômenos naturais, como El Niño e La Niña, e a "potencialização das mudanças climáticas" provocam esses eventos extremos também na Caatinga e no sul do estado do Rio Grande do Sul, que vive o pior desastre climático de sua história.