Janja leva processo contra conselheiro do Corinthians para São Paulo

A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, conseguiu mudar para São Paulo a tramitação do processo de danos contra o conselheiro do Corinthians Mané da Carne. A decisão veio da juíza Gabriela Jardon Guimarães de Faria, da Vara Cível do Foro de Pinheiros, nesta quarta-feira, 5. Janja processa o conselheiro por danos morais e requer uma reparação de R$ 50 mil depois que ele postou ofensas contra ela nas redes sociais em 2022.

O processo vivia um impasse por causa da comprovação de residência da primeira-dama na capital paulista. A decisão de Jardon argumenta que, ainda que Janja more com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio da Alvorada, em Brasília, desde janeiro de 2023, ela comprovou nos autos o domicílio na cidade de São Paulo.

Ela alega ter tido a honra e imagem violadas por Mané, que publicou ofensas machistas, misóginas e que vão "além dos limites do direito constitucional à liberdade de expressão".