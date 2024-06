Processos contra Janones, Fernanda Melchionna e Glauber Braga voltam à pauta de Conselho

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados retomará as análises dos processos contra os deputados federais André Janones (Avante-MG), Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Gauber Braga (PSOL-RJ) por quebra de decoro. A reunião está programada para às 11h desta quarta-feira, 4, e ainda não há local definido para o encontro.

Janones é suspeito de ter cobrado de seus assessores uma devolutiva do salário para pagar despesas pessoais, prática conhecida como "rachadinha". Durante uma conversa com Câmara, em 5 de fevereiro de 2019, o deputado afirmou que alguns funcionários receberiam salários maiores e devolveriam parte desse dinheiro para que Janones pudesse arcar com os custos da corrida eleitoral para prefeito. "Eu perdi R$ 675 mil na campanha", afirmou o parlamentar na gravação feita por um ex-funcionário.

Relator do caso, o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) defendeu a rejeição do processo contra Janones, sob alegação de que o político ainda não ocupava o cargo na Câmara no momento em que realizou as declarações. O áudio contradiz a tese.