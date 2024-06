Paes exonera secretário e desfaz aliança com Eduardo Cunha, Waguinho e Crivella

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), exonerou nesta terça-feira, 4, o secretário de Habitação, Marcus Vinicius Medina Costa, aliado político do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha. O movimento do chefe do Executivo carioca desfaz uma aliança costurada com o Republicanos para as eleições municipais e afasta o grupo de Waguinho, presidente estadual da legenda, do ex-prefeito da capital Marcelo Crivella e Cunha da campanha à reeleição.

A exoneração de Marcus Vinicius foi publicada nesta terça no Diário Oficial. Paes nomeou para a pasta Gustavo Freue, atual chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado. Argentino, Freue já comandou a Secretaria de Habitação entre 2022 e 2023 e a Secretaria de Esportes no segundo mandato de Paes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos motivos apontados por aliados do prefeito do Rio para o rompimento com o Republicanos foi o cancelamento de uma licitação em andamento que beneficiaria a ONG Contato, investigada por contratos com a Fundação Ceperj e com ligações com o clã Brazão, denunciados como mandantes da morte da vereadora Marielle Franco. Segundo interlocutores de Paes, havia uma pressão do grupo do Republicanos para que a licitação fosse levada adiante. Procurada pela reportagem, a Prefeitura do Rio ainda não havia se pronunciado até a publicação desta matéria.