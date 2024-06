O que Sérgio Moro disse sobre Gilmar Mendes e pode render processo por crime no STF

O senador Sérgio Moro (União-PR) pode virar réu nesta terça-feira, 4, por supostamente caluniar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. O caso é motivado por um vídeo de oito segundos, gravado em uma festa junina, em que o ex-juiz aparece falando sobre "comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes".

No recorte da gravação, Moro é filmado conversando com outras pessoas, que falam sobre a "prisão", uma das atrações das festas juninas. No diálogo, uma voz feminina comenta: "Está subornando o velho". O senador responde, rindo: "Não, isso é fiança. Instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes".

Uma versão recortada do vídeo foi compartilhada. Mais tarde, houve o compartilhamento de um trecho maior da gravação, em que a mulher de Moro, a deputada federal Rosângela Moro (União-SP), também aparece. No vídeo, interlocutores explicam para o ex-juiz sobre como funciona a brincadeira junina.