Ex-vereador Paulo Mindello recebe Medalha Boticário Ferreira

O ex-vereador de Fortaleza e expoente da chamada doutrina social da Igreja, Paulo Barreto Ribeiro Mindello receberá a Medalha Boticário Ferreira, em cerimônia solene na Câmara de Fortaleza. A entrega será nesta quarta-feira, 5, com início marcado para às 19 horas.

A solenidade atende pedido do vereador Jorge Pinheiro (PSDB). Em anúncio da medalha, em fevereiro, o parlamentar elencou-a como “justa homenagem, em reconhecimento por todo seu trabalho realizado em defesa dos valores cristãos e no apoio à evangelização em nosso município”.

Mindello ingressou na vida pública de Fortaleza com o cargo de vereador, no qual passou 16 anos ininterruptos (1988-2004). Antes disso, atuou como assessor técnico de programação no governo de Pernambuco e foi assessor especial da Secretaria de Governo do Estado do Ceará, em 1987.