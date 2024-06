Estudo revela baixa abertura de dados do setor público nas capitais brasileiras

Um estudo inédito sobre a abertura de informações de políticas públicas retrata um quadro de dificuldade no acesso da população a esses dados nas capitais do País. Nem mesmo as cidades com melhor avaliação nesse quesito conseguem apresentar bons índices, conforme mostra o levantamento da Open Knowledge Brasil, uma organização sem fins lucrativos que se dedica a promover a transparência das informações.

A avaliação leva em conta se os dados estão completamente abertos - ou seja, sem a necessidade de solicitação ao órgão público - de forma online e gratuita. Considera ainda, entre outras questões avaliadas, o nível de detalhamento e atualização dos dados. A partir daí, são atribuídos índices de disponibilidade e qualidade dos dados abertos que vão de uma escala, em porcentagem, de zero a 100%.

Das 26 capitais do Brasil, 21 foram enquadradas na pior faixa do índice (zero a 20%), enquanto outras três entraram num nível de abertura ainda considerado baixo, de 21% a 40%. São Paulo e Belo Horizonte, com 48% e 47%, respectivamente, tiveram as melhores avaliações, mas ainda assim num nível médio, abaixo do patamar, de 61% a 80%, que configura um bom índice de dados abertos.