Eleições 2024: em Salvador, Bruno Reis tem 64% de intenções de voto, diz Paraná Pesquisas

Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 4, aponta que Bruno Reis (União Brasil), prefeito de Salvador (BA) e pré-candidato à reeleição, lidera as intenções de voto para a sucessão do comando na capital baiana.

Reis tem 64% das intenções de voto no cenário estimulado, enquanto o segundo colocado, Geraldo Jr., do MDB, figura com 11%. Kleber Rosa (PSOL) tem 3,8% e Victor Marinho, do PSTU, 3,3%. Para 11,6% dos entrevistados, nenhum dos pré-candidatos é opção de voto e 6,4% não souberam ou não quiseram responder.

O Paraná Pesquisas realizou 800 entrevistas presenciais em Salvador entre os dias 29 de maio e 3 de junho. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%.