CNJ vai julgar desembargadora suspeita de morosidade em caso de propina

Maria do Carmo Cardoso é considerada amiga pessoal do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já foi apontada como consultora informal da família Bolsonaro. Em novembro de 2023, o CNJ arquivou uma denúncia contra ela por elogiar, nas redes sociais, os acampamentos golpistas em torno de bases militares entre o fim de 2022 e o começo do ano passado. Antes de assumir o posto de desembargadora no TRF, ela atuava como advogada em Brasília. Entre seus clientes estavam as secretárias de Paulo César Farias, o tesoureiro de campanha do ex-presidente Fernando Collor. Ela cuidava da defesa das secretárias na época em que o Esquema PC foi alvo de investigação pela Polícia Federal e pelo Congresso.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deve encerrar, na próxima sexta-feira (7) o julgamento da desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Ela é suspeita de morosidade em um processo de pagamento de propina para a aprovação, na Assembleia Legislativa do Amapá, da transferência da concessão de uma estrada de ferro do Estado a uma mineradora.

O caso, que deve ser concluído nesta semana, começou quando o promotor aposentado do Ministério Público do Amapá Afonso Gomes Guimarães informou ao CNJ que havia atuado no inquérito que apura a suspeita de pagamento de propina. A investigação, de 2014, se deu na 4ª Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público de Macapá (AP).

A mineradora suspeita teria subornado deputados estaduais com US$ 5 milhões, originados no exterior. As provas foram compartilhadas com a Polícia Federal (PF). Um dos investigados movimentou R$ 10,6 milhões em conta em 2014, e a origem suspeita do dinheiro chamou a atenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Segundo a denúncia de Guimarães, a estrada de ferro está dilapidada e, por isso, pediu que caso fosse acompanhado de perto. Em seguida, requisitou a nulidade da decisão da Assembleia Legislativa e a decretação do perdimento de bens obtidos por meio ilícito, em favor do Estado do Amapá. O promotor também solicitou que se pagasse R$ 22 milhões em dano moral coletivo e indenização de R$ 405,5 milhões por danos materiais.