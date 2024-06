Apenas 10% do efetivo das Forças Armadas do País é composto por mulheres

O serviço militar no País é majoritariamente masculino. De acordo com dados oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica, de cada dez militares na ativa, apenas um é mulher. Somente na FAB as mulheres ocupam mais de 20% do efetivo.

O ministro da Defesa, José Múcio, pediu estudos aos comandos das Forças sobre o alistamento de mulheres acima de 18 anos de idade, com a ressalva de que o procedimento deve ser voluntário, não obrigatório, como no caso de homens.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), dos 68.401 militares ativos, 14.830 são mulheres, o que representa 21,7% de participação feminina.