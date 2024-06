14,25% de magistrados se autodeclaram negros; mulheres representam 36,8%

A Justiça mantém em seus quadros, em todo o País, 14,25% de magistrados que se autodeclaram negros. Já as mulheres representam 36,8% da magistratura. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. Um estudo da FGV Direito, porém, aponta dificuldades para acessar informações sobre desigualdade racial no mundo forense porque os próprios tribunais não produzem dados do perfil étnico-racial.

O relatório 'Justiça em números 2024' mostrou que a Justiça Eleitoral se destaca com a maior porcentagem de magistrados negros (18,2%). A Justiça Militar Estadual aparece em última posição, ostentando a menor presença (6,7%). Quanto aos servidores, 27,1% se identificam como negros, a maioria na Justiça Eleitoral (37,5%). O menor índice é o da Justiça do Trabalho (24,2%).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O documento indica também que sobre a participação feminina, a Justiça do Trabalho lidera com 39,7%, enquanto os Tribunais Superiores apresentam os índices mais baixos, com 23,2%. Ao todo, 39% das juízas atuam no primeiro grau, enquanto 23,9% são desembargadoras e 18,8% ministras. Entre as servidoras, a média nacional é de 53,5%, com a Justiça Estadual (56,9%) apresentando o maior índice.