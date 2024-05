O POVO News: Pena aplicada a Trump será conhecida em 11 de julho

Edição aborda também prisão do fuzileiro naval suspeito de ameaçar família de Alexandre de Moraes e críticas do presidente da Ucrânia a Lula

Para tratar desse assunto, a edição contará com a participação de Amadeu Maya, jornalista da SPT Television SIC Internacional ao vivo de Nova Iorque, além de Uriã Fancelli, analista de política internacional.

Trump foi considerado culpado de falsificar 34 registros contábeis para ocultar o suborno pago à ex-atriz pornô Stormy Daniels, com quem teria tido um caso no passado, e abafar um possível escândalo durante a sua campanha presidencial em 2016.

O programa O POVO News finaliza a semana com mais uma edição nesta sexta-feira, 31. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes , a edição traz todos os detalhes da condenação de Donald Trump , ex-presidente dos Estados Unidos. Por unanimidade, ele se tornou o primeiro ex-mandatário americano a ser condenado por um crime.

No cenário nacional, um fuzileiro naval stalker foi preso por ameaçar a família de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi identificado como Raul Fonseca de Oliveira, 42, e preso na manhã desta sexta pela Polícia Federal.

Além disso, O POVO News explica os principais pontos da proposta de emenda à Constituição (PEC) que pode, na prática, privatizar praias brasileiras. O texto tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado desde 2022 e foi aprovado pela Câmara após passar por uma comissão especial e pela CCJ da Casa.

Outro tema é a crítica presidente da Ucrância, Volodymyr Zelensky, ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante encontro com jornalistas latino-americanos em Kiev, Zelensky voltou a mostrar uma posição crítica sobre a relação entre Rússia e Brasil e questionou de Lula diante da gestão de Vladimir Putin. “Como se pode priorizar a aliança com um agressor?”, perguntou, retoricamente.