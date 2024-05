MDB pede busca e apreensão na Justiça contra PT por distribuição de jornal contra Ricardo Nunes

O MDB, partido do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, entrou na Justiça Eleitoral no começo da noite da quinta-feira, 30, contra o PT, pela distribuição de um jornal com ataques ao atual chefe do Poder Executivo municipal. Como o Estadão mostrou no Dia do Trabalhador, a publicação foi entregue nas proximidades do evento realizado por centrais sindicais no estacionamento da Arena Corinthians, em Itaquera, zona leste da capital paulista.

A legenda pede que o PT, que apoia a pré-candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) na corrida pela Prefeitura de São Paulo, pague multa por campanha antecipada.

O valor varia entre R$ 5 mil e R$ 25 mil, conforme prevê a Lei das Eleições. Liminarmente, o MDB quer que a Justiça barre a distribuição da publicação e faça uma busca e apreensão na sede do PT em São Paulo para recolher possíveis exemplares restantes.