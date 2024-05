O POVO News: Congresso avalia vetos de Lula a projeto que endurece saidinhas de presos

Acompanhe as principais notícias do Brasil e do mundo nesta terça-feira, 28 Crédito: O POVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 28. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, a edição traz o clima no Congresso Nacional que inicia o processo de analisar os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto que endurece as regras para saidinha de presos. Assista ao vivo Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em sessão conjunta, deputados e senadores analisam trechos de projetos de lei vetados não só por Lula, mas também por seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL). Os parlamentares devem decidir sobre a chamada "saidinha" de presos do regime semiaberto e o calendário de pagamento de emendas impositivas (individuais e de bancada estadual) incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

De acordo com interlocutores de Lula, a manutenção do veto à lei que restringe a saída temporária de presos virou prioridade para o presidente e tem sido tratada pelo PT como "questão de honra". O governo tenta sensibilizar os parlamentares, mas a avaliação nos bastidores é de que será difícil evitar a derrubada do veto.

Ainda sobre a política brasileira, o programa traz as novas normas gerais para uso de câmeras corporais nos órgãos de segurança do País. As condições para uso do equipamento foram divulgada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça que o governo paulista vai seguir as diretrizes definidas pela gestão federal para uso de câmeras corporais pelas polícias. Antes, o governo paulista previa outras regras para o uso do equipamento policial.