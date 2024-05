Prefeito diz que enchentes no RS ocorrem por Estado ter poucas igrejas e muitos 'centros'

O prefeito de Balneário Barra do Sul (SC), município localizado no norte do litoral catarinense, Valdemar Baraúna da Rocha (PP), sugeriu uma correlação entre as enchentes do Rio Grande do Sul e o suposto dado estatístico, mencionado por ele, de que o Estado gaúcho tem menos igrejas do que o restante do País. Na declaração, dada no último dia 16, em entrevista à rádio local FM Litoral, Rocha também deu a entender que o Rio Grande do Sul possui mais "centros", indicando se tratar de religiões de matriz africana, o que, segundo ele, "não agrada aos olhos de Deus".

"O que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? É aquela enchente. Mas aí nós fomos ver uma estatística, e é o Estado que menos tem igreja. E lá é centro de, de, de...", disse o prefeito, sendo interrompido pelo entrevistador. "Sim, sim, sim, ok", concordou o radialista. O prefeito catarinense prosseguiu: "Que não agrada aos olhos de Deus. Será que Deus não está chamando eles a uma responsabilidade?", questionou. Ele complementou o raciocínio dizendo que agora ninguém entende por que a catástrofe está ocorrendo, mas que "lá na frente vamos entender o porquê aconteceu".

A declaração, dada ao final da entrevista, foi seguida de uma oração feita pelo prefeito, que é evangélico. A prefeitura catarinense foi procurada pela reportagem, mas não comentou o caso.