O POVO News: Ataque a acampamento de refugiados deixa 45 mortos e Israel assume "erro"

O programa traz ainda como fica o tempo no Rio Grande do Sul após a tragédia natural que desabrigou milhares

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 27. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre o ataque israelense a um acampamento de refugiados em Rafah que deixou pelo menos 45 pessoas mortas, incluindo mulheres e crianças. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o ataque foi um "erro trágico".



Assista ao vivo

Inicialmente, Israel afirmou que o o alvo do ataque aéreo era um complexo do Hamas em Rafah e que os locais atingidos "eram legítimos sob as leis internacionais". Dois líderes do grupo terrorista foram mortos na operação, de acordo com o Exército do país.