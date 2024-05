Morre o deputado estadual do Rio Otoni de Paula Pai, aos 71 anos

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 27, o deputado estadual do Rio de Janeiro Otoni Moura de Paulo (MDB). Ele é pai do deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ). Aos 71 anos, Otoni Pai faleceu por complicações de um câncer no fígado.

Ele estava entubado em uma unidade de terapia intensiva desde a manhã do domingo, 26. A notícia do falecimento foi divulgada por meio das redes sociais do filho e confirmada nos perfis oficiais do ex-parlamentar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Natural de Magé (RJ), Otoni de Paula Pai era pastor evangélico e ingressou na carreira política em 1988, ao se eleger vereador de Nova Iguaçu (RJ). O parlamentar estava em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), cargo ao qual foi eleito com 41.932 votos nas eleições de 2022.