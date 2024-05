Andreza Matos e Marcelo Mendes assumem como vereadores após licenças do PL

Em período de pré-campanha eleitoral, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) segue com "rodízio" de suplentes assumindo vagas no lugar dos vereadores titulares. Nesta semana, Andreza Matos (União Brasil) e Marcelo Mendes (PL) entraram para suprir as ausências de Inspetor Alberto (PL) e Julierme Sena (PL), que tirarão licença por 120 dias para tratar de assuntos pessoais.

Ambos concorreram em 2020 nas eleições municipais pelo Pros, partido que foi fundido ao Solidariedade, e a época teve como candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, hoje presidente estadual do União Brasil.

Andreza continuou aliada de Wagner e migrou para o União. Na sua posse que ocorreu na terça-feira, 21, estiveram presentes, além do pré-candidato do partidoa prefeito, os deputados estaduais Felipe Mota (União) e Felipe Mota (União), além dos pré-candidatos a vereador Vaidon Oliveira (União) e Soldado Noélio (União). Ela assume a cadeira do Inspetor Alberto. Em 2020, Andreza somou 4.453 votos.