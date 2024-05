Sergio Moro diz que não tem planos para ser presidenciável em 2026

Moro disse também que pretende continuar na oposição ao governo do presidente Lula e que deve apoiar um projeto contra o PT na próxima eleição

O senador Sergio Moro (União-PR) afirmou, nesta quarta-feira, 22, que pretende permanecer no Senado e apoiar um candidato à presidência da República em 2026. As declarações ocorreram em coletiva à imprensa, um dia após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter rejeitado os pedidos de cassação do seu mandato.

Ao responder se disputaria o Planalto nas próximas eleições gerais, Moro argumentou que pretende focar no Senado e disse ter orgulho de integrar a Casa. "Não", respondeu, questionado se voltaria a ser presidenciável. "Temos um plano no União Brasil com o governador (Goiás) Ronaldo Caiado. Meu plano em 2026 é apoiar um candidato", prosseguiu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Moro disse também que pretende continuar na oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que deve apoiar um projeto contra o PT na próxima eleição. "Sempre fui e sempre serei oposição ao governo Lula", declarou. "Em 2026, estarei defendendo um projeto para derrotar o PT."