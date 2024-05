Lula recebe vaias em encontro de prefeitos e pede 'civilidade'

Na ocasião, Lula fez referência ao PAC Seleções, setor do Programa de Aceleração do Crescimento que seleciona projetos apresentados pelos Estados e municípios.

O presidente também citou uma canção que, segundo ele, "rege" a sua relação com os prefeitos. "Minha relação com prefeitos e com cidades é com base numa música feita para uma campanha de 1975, que dizia assim: uma cidade parece pequena se comparada a um país, mas é na minha, é na sua, é na nossa cidade que se começa a ser feliz", declarou.

Lula também assinou, no evento, um decreto sobre convênios e transferências da União para municípios.

"Transferimos muitas responsabilidades para municípios, muitas vezes precisamos transferir dinheiro", declarou.