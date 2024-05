Pimenta expõe divergências com Eduardo Leite e diz que discordâncias sobre RS vão aflorar

O ministro Paulo Pimenta, designado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para coordenar as ações do governo federal no Rio Grande do Sul, expôs divergências com o governador do Estado, Eduardo Leite, neste domingo, 19. Também afirmou que mais discordâncias aparecerão ao longo da resposta às enchentes.

"O Leite falou precisamos de um plano Marshall. Eu tenho falado desde o início, chamo de plano RS. Plano de Recuperação Sustentável. Temos que incluir o tema socioambiental na discussão do projeto futuro tanto da recuperação da infraestrutura quanto da atividade econômica do Estado", disse o ministro.

"Surgiu agora o debate das tais cidades transitórias. A ideia seria quatro grandes cidades transitórias, com possibilidade de cada uma delas ter até 7.500 pessoas, isso é maior do que a grande maioria das grandes cidades do Brasil. Seriam onde a transição ocorreria", afirmou o ministro. "Temos outra concepção sobre isso, outra ideia sobre isso", disse Pimenta.

Pimenta também disse que o governo Lula "não fará o jogo da disputa pequena nesse momento", e que as conversas com o governo do Rio Grande do Sul e com prefeitos bolsonaristas serão republicanas. "É evidente que na hora em que a gente senta para discutir as estratégias essas divergências aparecem", ressalvou.

O ministro falou em live do Canal do Barão no Youtube, respondendo a perguntas de veículos de comunicação que apoiam o governo Lula.