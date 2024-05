Aécio: Escolha de Pimenta para chefiar ações de Lula no RS cria conflito com gestão de Leite

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) disse que a escolha de Paulo Pimenta para chefiar a Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução no Rio Grande do Sul vai criar em um conflito com o governo de Eduardo Leite (PSDB). Para Aécio, ao escolher o ministro para cuidar das ações do governo federal no Estado, "Lula abdicou do papel de estadista para optar por cumprir um papel de líder político".

Em entrevista ao programa Os Três Poderes, da revista Veja, nesta sexta-feira, 17, Aécio afirmou a definição do nome de Pimenta para o comando da pasta politiza a situação do Rio Grande do Sul e faz "um tipo de intervenção federal no Estado". O deputado já havia classificado a indicação do ministro como uma "excrescência".

"Com essa nomeação vai haver um conflito (entre governo estadual e o novo ministério). No momento em que politiza essas ações, ele presta um desserviço enorme àqueles que estão sofrendo e que precisam de harmonia das autoridades", afirmou.