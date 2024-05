O POVO News: Governo do RS quer construir quatro cidades provisórias para desabrigados

Os municípios foram escolhidos pelo fato de terem o maior número de desabrigados no estado. O nível do Guaíba baixou nesta quinta-feira e chegou a 4,95 metros, depois de dias acima dos cinco metros.

O Governo do Estado planeja construir quatro cidades provisórias, localizadas em Canoas, Guaíba, Porto Alegre e São Leopoldo para acolher as mais de 77 mil vítimas das enchentes.

O programa traz ainda como deve ficar o tempo na região. Deve voltar a ficar instável ainda nesta quinta, com alertas para perigo de haver temporais e ventos de até 70 km/h na metade norte do estado. As temperaturas seguem baixas.



A frente fria que vem do Oceano Atlântico atua na Região Sul pode provocar ondas de até 3 metros na faixa litorânea entre Mostarda, no Rio Grande do Sul, e Florianópolis, Santa Catarina. O aviso é da Marinha do Brasil e é válido até sexta-feira.



Na área da política, a edição traz informações sobre o adiamento do julgamento do senador Sergio Moro (União Brasil). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adiou para terça-feira, 21, a análise dos processos que pedem a cassação do ex-juiz da Operação Lava Jato e atual senador Sergio Moro.