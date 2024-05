Bolsonaro recebe visita do governador de SC, Jorginho Mello, em hospital

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), visitou nesta quarta-feira, 15, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado com erisipela, infecção de pele causada por bactérias, no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde o último dia 6. O chefe do Executivo estadual afirmou, em publicação no Instagram, que a recuperação do aliado "anda a passos largos".

"Logo logo nosso capitão estará 100% recuperado para continuar lutando por um Brasil melhor", escreveu o governador ao compartilhar uma foto ao lado de Bolsonaro, que também recebeu a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB).

Nesta quinta-feira, 16, o hospital informou que "o quadro infeccioso foi controlado e, hoje, (Jair Bolsonaro) encontra-se no último dia da antibioticoterapia endovenosa". O ex-mandatário está sob os cuidados do cirurgião Antônio Luiz Macedo e do cardiologista Leandro Echenique.