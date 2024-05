TCU manda Exército cancelar CACs criminosos, mas poupa militares por falhas

A representação do Ministério Público junto ao TCU citou o processo como de "extrema relevância para a nação" e de "máxima urgência para a segurança pública do País". Mesmo assim, o julgamento durou cerca de dez minutos, com apresentação do voto do relator, ministro Antônio Anastasia, de forma abreviada, sem manifestação de órgãos e entidades interessados e sem debate no plenário.

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou, nesta quarta-feira, 15, que o Exército cancele as autorizações concedidas a Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs) que foram condenados ou que estejam com mandados de prisão em aberto. O julgamento é baseado na auditoria feita pela área técnica do tribunal - e revelada pelo Estadão - que apontou que o Exército liberou armas de fogo a pessoas condenadas por crimes como tráfico de drogas, homicídio e violência doméstica.

Durante a auditoria, a área técnica se deparou com o que definiu como "falta de dados confiáveis" do Exército e com uma "descentralização" de informações que "dificultou a avaliação e o monitoramento das atividades de fiscalização e vistoria". Apesar do registro, o ministro relator destacou, no voto, a "atitude colaborativa" e o "total interesse da atual administração do comando do Exército em realizar esses ajustes".

Além de determinar os cancelamentos, a Corte de Contas também obrigou os militares a consultarem bancos de dados das polícias e do Judiciário para verificar implicações criminais contra os que apresentam requerimentos para serem registrados como CACs. A auditoria mostrou casos em que os interessados apresentam documentos emitidos em estados onde não respondem a crimes.

Contudo, a inclusão desse procedimento de checagem nos bancos de dados só precisa começar dentro de seis meses, contados a partir da ciência sobre a decisão. O mesmo prazo foi definido para a inclusão de uma "trava" no sistema de controle de venda de munições que impeça registros com informações inválidas. A auditoria revelou compras em nome de pessoas falecidas e até sem que as armas dos compradores fossem identificadas.