ACM Neto: União Brasil não vai desembarcar do governo Lula, afinal nunca embarcou

O primeiro vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, não considera que o seu partido faça parte da base do governo federal, a despeito da presença em três ministérios do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-prefeito de Salvador diz que sua sigla nunca embarcou no governo, e por isso não há sentido em falar de um desembarque. Ainda assim, ACM Neto define a relação do partido com o executivo como 'complexa'.

Na semana passada, Lula criticou o prefeito de Teixeira de Freitas (BA), que é do União Brasil. O diretório estadual repudiou a fala do presidente.

"Este governo cheira um pouco a mofo, com práticas ultrapassadas. Privilegiam o varejo com o congresso, 'tome emenda e me dê voto'", disse ACM Neto para uma plateia de investidores no evento Tag Summit.