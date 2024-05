O POVO News: Mortes chegam a 107 no Rio Grande do Sul; 1,4 milhão são afetadas

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 9. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. O número de mortos em razão dos temporais subiu para 107, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado. O episódio realizará entrevista exclusiva com o vice-prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Marcelo Santos.

Assista ao vivo:

O programa traz todos os detalhes da visita dos ministros Paulo Pimenta (Comunicação) e Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional) ao abrigo do município de Guaíba. Eles também entregaram doações do governo federal de purificadores de água.

No campo da política, o assunto é a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Internado em um hospital na capital paulista, o ex-mandatário tem boa evolução clínica, sem intercorrências e segue tratamento com antibióticos, mas ainda não tem previsão de alta, segundo boletim médico divulgado nesta quinta.