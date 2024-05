Caso Marielle: saiba quem já foi preso e o envolvimento no crime, segundo a polícia

A Polícia Federal (PF) prendeu na quinta-feira, 9, dois novos suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco. Robson Calixto da Fonseca, conhecido como "Peixe", é ex-assessor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e trabalhava no gabinete do conselheiro Domingos Brazão. O segundo suspeito é o policial militar Ronald Alves de Paula, o "Major Ronald", apontado como ex-chefe da milícia da Muzema, na zona oeste do Rio. Ele já cumpria pena por homicídio e ocultação de cadáver em presídio federal em Campo Grande (MS). A investigação da morte da vereadora do Rio de Janeiro revelou detalhes do funcionamento de uma rede de autoridades públicas por trás do crime praticado em 2018. Os envolvidos são integrantes da Câmara dos Deputados, da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Tribunal de Contas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Desde que o caso começou a ser apurado, sete pessoas foram presas por envolvimento no planejamento, execução e auxílio operacional para a execução de Marielle, além de Robson e Ronald. O conselheiro do TCE Domingos Brazão e o irmão dele, o deputado Chiquinho Brazão, o delegado Rivaldo Barbosa, os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, o ex-bombeiro Maxwell Simões Correa, conhecido como "Suel", e o mecânico Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como "Orelha", aguardam uma sentença na prisão.

A PF concluiu, em 24 de março deste ano, a principal etapa da investigação sobre o assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes. A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou os irmãos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, pelo assassinato de Marielle. Todos estão presos preventivamente desde março. A execução da vereadora teria sido motivada pela exploração imobiliária em áreas dominadas pela milícia, especialmente em comunidades em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A denúncia foi apresentada na terça-feira, 7, ao Supremo Tribunal Federal (STF), pouco mais de um mês após a Polícia Federal entregar o relatório final da investigação. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, que agora precisa analisar as acusações e decidir se abre uma ação penal.

Veja quem foi preso por envolvimento no crime e quais as acusações contra eles: Robson Calixto, o Peixe Foi assessor de Domingos Brazão na Assembleia Legislativa do Rio e atuava como auxiliar dele no Tribunal de Contas. A investigação aponta que ele "funcionou como intermediário das conexões entre os executores dos delitos e os respectivos mandantes". Ele já havia sido alvo de medidas cautelares, como a proibição de manter contato com investigados e a obrigação de usar tornozeleira eletrônica. Ronald Alves de Paula, o Major Ronald Apontado como ex-chefe da milícia da Muzema, na zona oeste do Rio, Ronald Alves já cumpria pena por homicídio e ocultação de cadáver em presídio federal em Campo Grande (MS). O major da Polícia Militar foi condenado por organização criminosa, no dia 22 de outubro de 2021, a 17 anos e seis meses de prisão e 875 dias-multa. Ronald foi preso durante a operação "Intocáveis" em janeiro de 2019. O major foi denunciado pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Ronnie Lessa Ex-sargento da PM do Rio de Janeiro, está preso desde março de 2019 por ser o principal suspeito de executar o crime. Ele fez acordo de colaboração premiada e confessou ter puxado o gatilho. A delação foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 19 de março deste ano. Ele morava no condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca. Considerado um exímio atirador, ele se envolveu com a contravenção do Rio, atuava como segurança de bicheiros e prestava serviços como matador de aluguel, segundo a polícia. Élcio de Queiroz