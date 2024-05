PF mira aliados de Bivar por ameaças a chefe do União Brasil

Uma operação aberta ontem pela Polícia Federal investiga suspeita de ameaças ao presidente do União Brasil, o advogado Antônio Rueda. Entre os alvos da ofensiva havia duas pessoas ligadas ao deputado Luciano Bivar (União Brasil-PE), que foi derrotado por Rueda nas eleições do partido, no fim de fevereiro. Procurado pela reportagem, Bivar não havia respondido até a noite de ontem. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Agentes fizeram buscas no interior do estado de Pernambuco, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). As investigações tiveram início com a Polícia Civil do Distrito Federal e, posteriormente, foram remetidas à Corte e à PF.

A defesa de Rueda pediu ao Supremo que investigasse Bivar após um incêndio destruir duas casas de sua família, na Praia de Toquinho, em Ipojuca, na região metropolitana do Recife (PE), em março. Após o episódio, Bivar foi apontado por aliados de Rueda como mandante dos incêndios. À época, o deputado negou qualquer ligação com o caso, qualificando as acusações como "ilações". No início de abril, a Procuradoria-Geral da República (PGR) concordou com a investigação e pediu ao Supremo que autorizasse diligências iniciais. O inquérito tramita no gabinete do ministro Kassio Nunes Marques, sob sigilo. A investigação da PF se debruça sobre possíveis ameaças a Rueda, não sobre o incêndio. BRIGA INTERNA