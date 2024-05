Nordeste é única região em que aprovação de Lula é maior que desaprovação

O desempenho do presidente melhorou bastante no Sul, mas a maioria ainda é pela desaprovação

A região Nordeste é responsável por puxar a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto o Sudeste lidera a desaprovação. O cenário na região Sul melhorou bastante, com a aprovação do presidente subindo 7 pontos e a aprovação caindo 5. A desaprovação ainda é maior, mas caiu de 17 para 5 pontos. Os números são da pesquisa do instituto Quaest divulgada nesta quarta-feira, 8.

Aprovação de Lula

No resultado nacional, Lula tem 50% de aprovação e 47% de desaprovação, conforme o instituto. Na comparação com a pesquisa anterior, realizada em março, a aprovação oscilou um ponto para baixo e a desaprovação, um para cima.