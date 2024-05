6 empresários denunciados por desvio de verbas da Secretaria do Esporte do Ceará

Teriam sido forjados processos licitatórios para fazer parecer que foram realizadas cotações de preços, que, conforme o MPCE, não teriam sido realizadas. Notas fiscais teriam sido emitidas pelas empresas com informações falsas e propostas de preços teriam sido enviadas com valores combinados previamente. Serviços descritos em notas fiscais não seriam prestados, ou prestados de forma incompleta

As irregularidades investigadas pelo Gaeco teriam ocorrido entre 2011 e 2012, no segundo governo Cid Gomes (PSB). Conforme a denúncia, licitações teriam sido forjadas em troca de parte do valor repassado pela secretaria a associações civis sem fins lucrativos, que deveriam fomentar a prática esportiva.

Seis empresários foram denunciados por suposto envolvimento em esquema de fraude em licitação e desvio de recursos da Secretaria de Esporte do Ceará (Sesporte). A denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará, foi recebida pela 14ª Vara Criminal de Fortaleza, no último dia 25 de abril deste ano.

De acordo com a denúncia, as irregularidades teriam ocorrido a partir de convênio 059/2011, entre a Sesprte e a Associação Brasileira de Surf Universitário (Abrasu) para a realização no Ceará do "Mundo Universitário 2011". O termo foi assinado pelo então secretário adjunto do Esporte do Estado, Márcio Lopes, e o presidente da Abrasu, José Ailton Augusto Cruz Júnior. foi no valor de R$ 300 mil, com contrapartida de R$ 30 mil da entidade.

Conforme o MPCE, o presidente da associação contratou o proprietario de empresa com experiência em eventos de mesmo porte, para elaborar projeto e plano de trabalho para a assinatura do convênio. Em troca, o empresário receberia parte do valor repassado pela Sesporte.