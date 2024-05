Tabata reage a Salles após ex-ministro de Bolsonaro chamar Serra de 'tio Paulo'

A deputada federal e pré-candidata a prefeita de São Paulo, Tabata Amaral (PSB), gravou um vídeo para criticar o também deputado federal Ricardo Salles (PL) por relacionar o ex-governador de São Paulo José Serra ao caso que ficou conhecido como "tio Paulo", em referência ao episódio em que uma sobrinha levou o tio morto para tentar pegar empréstimo em um banco no Rio de Janeiro.

"Vi o post extremamente desrespeitoso que o Ricardo Salles fez sobre mim e o (ex-) ministro José Serra. Não vale tudo por like. Nessa minha jornada como pré-candidata, eu fiz questão de ter humildade de sentar para conversar com todos os últimos ex-prefeitos que tivemos em São Paulo. Falei com (João) Doria, com o (Gilberto) Kassab, com o (Fernando) Haddad, com Marta (Suplicy), com (Luiza) Erundina e falei com Serra também. E a conversa que tive com ele foi uma das mais lúcidas e inspiradoras que tive nos últimos meses", disse Tabata em trecho do vídeo publicado em suas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine