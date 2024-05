Secretário de Segurança de SP foi investigado por 16 homicídios, diz revista

Apesar de investigado em todos esses inquéritos, Derrite nunca foi denunciado. Além disso, eles não significam que o secretário matou 16 pessoas, visto que nem sempre os inquéritos indicam o autor do disparo fatal

Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, já foi investigado por 16 homicídios durante operações policiais que participou. A informação foi revelada nesta sexta-feira, 3, pela revista Piauí.

O levantamento tem como base certidão criminal do secretário do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O documento foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quando Derrite concorreu a deputado federal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A reportagem solicitou o desarquivamento dos processos com os números de seis inquéritos. Com isso, descobriu que, em 3 anos e 9 meses, o titular da Segurança Pública do estado participou de intervenções que somaram dez homicídios.