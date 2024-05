O POVO News: Chuvas no Rio Grande do Sul causam desastre; Lula visita região

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 2. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre o desastre climático no Rio Grande do Sul. Conforme as autoridades, as fortes chuvas já resultaram na morte de 24 pessoas e o número subirá com o passar das horas.

Assista ao vivo:

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao estado para prestar apoio à população. O petista anunciou que estaria visitando o local logo após o governador Eduardo Leite (PSDB) descrever a situação no estado como de "caos e guerra". Para discutir sobre o assunto, o programa recebe Jaime Federici Gomes, professor do curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica da PUC-RS.