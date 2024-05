Gravação clandestina não pode ser usada como prova em processo eleitoral, decide STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu como ilícita a prova obtida por uso de gravação clandestina sem autorização judicial em processos eleitorais. A decisão, proferida no dia 30 de abril, é proveniente do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1040515, com repercussão geral reconhecida (Tema 979).

O recurso analisado pelo STF foi apresentado pelo Ministério Público contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em ação que anulou a condenação por compra de votos do prefeito e do vice-prefeito do município de Pedrinhas (SE) nas eleições de 2012.

De acordo com o relator, ministro Dias Toffoli, o entendimento do TSE sobre a matéria oscilava entre admissão e proibição, o que justificava a necessidade de formação de uma tese pelo Supremo. Em seu entendimento, a gravação em local privado pode estar maculada pela indução de um flagrante preparado, tendo em vista os acirramentos político-eleitorais.