Governo estreia campanha 'Fé no Brasil' focando em economia no Dia do Trabalhador

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estreou uma nova campanha publicitária nesta quarta-feira, 1º, Dia do Trabalhador. A campanha "Fé no Brasil", uma tentativa de aproximar a gestão petista do público evangélico, começou voltada para a economia.

Conforme o Estadão revelou, a campanha reúne filmes que juntam as marcas do governo e, ao mesmo tempo, fazem um aceno aos evangélicos.

A palavra "fé" no título é uma das formas de atrair essas pessoas nos vídeos que serão exibidos na televisão e na internet.