Desoneração da folha: para líder de Lula, governo "recorreu corretamente" ao STF

Deputado federal José Guimarães (PT) é líder do governo Lula na Câmara dos Deputados Crédito: Samuel Setubal / O POVO

O deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, reforçou posicionamento que considera assertivo do governo de levar a suspensão da desoneração de impostos sobre a folha de pagamento ao Supremo Tribunal Federal (STF). O tema é foco de tensão entre o governo e lideranças do Congresso, como o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que defende a manutenção da desoneração sobre a folha de 17 setores da economia e certos municípios até 2027. "A desoneração tem que ser melhor discutida. Não pode alguns não pagarem imposto e outros pagarem tudo. Os serviços no Brasil precisam, sim, pagar imposto", disse Guimarães ao se posicionar sobre a questão, nesta quarta-feira, 1° de maio, durante ato em alusão ao Dia do Trabalhador, em Fortaleza.