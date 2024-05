Após Lula pedir voto para Boulos, governo apaga vídeo; presidente pode ser multado

No CanalGov do Youtube, a publicação foi excluída, mas ainda está disponível no canal do presidente Lula

Depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedir explicitamente voto para o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol), o CanalGov apagou o vídeo no Youtube. Porém, a transmissão segue disponível no canal pessoal de Lula.

Em ato de 1º de Maio Lula chamou Boulos de candidato e fez um apelo aos presentes que votassem no psolista na corrida para comandar a capital paulista. Pela lei eleitoral, só é permitido pedir votos para um candidato a partir do início oficial da campanha eleitoral em 16 de agosto. Lula pode ser multado entre R$ 5 mil e R$ 25 mil.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo: cada pessoa que votou no Lula, em 1989, em 1994, em 1998, em 2006, em 2010 e em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo", declarou Lula.