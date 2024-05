PF faz operação contra lavagem de R$ 1,7 bi de desvios do SUS no Pará

As diligências fazem parte da Operação Plenitude, realizada em parceria com a Controladoria Geral da União e a Receita Federal.

Os crimes sob suspeita teriam sido operados através de empresas do ramo de saneamento urbano que atuavam não só no Pará, mas também em outros Estados.

A Polícia Federal (PF) vasculha nesta terça-feira, dia 30, 49 endereços para investigar supostas fraudes em licitações envolvendo recursos do SUS, com pagamento de propina a servidores públicos de diferentes prefeituras no Pará. Segundo os investigadores, a lavagem de dinheiro obtido com os desvios chega a R$ 1,7 bilhão.

Os agentes vasculham endereços ligados a 42 investigados em Belém (33), Benevides (5), Paraupebas (3), Anindeua (1), Santa Maria do Pará (5), São Miguel do Guamá (1) e Barueri (SP - 1).

Durante as buscas, um dos alvos da operação jogou seus celulares no lixo. Os aparelhos, no entanto, foram localizados e apreendidos pelos agentes.

As ordens foram expedidas pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Justiça Federal do Pará, que autorizou também o sequestro de até R$ 1,7 bilhões dos investigados, para "devolução dos valores usurpados do erário".