Pagodeiro do PCC: saiba quem é e o que fazia Latrell Brito

A atuação da empreitada gira em torno de um esquema de fraudes em licitações de mais de R$ 200 milhões de prefeituras e câmaras municipais do interior e da região metropolitana de São Paulo com intuito de forjar concorrências para conquistar contratos públicos e "prestigiar interesses da facção".

O pagodeiro é apontado na investigação como líder da quadrilha alvo dessa ação. O MP abasteceu a apuração a partir de conversas interceptadas no celular dele. O material mostra que Latrell levava uma vida de ostentação, com viagens para o exterior e carros de luxo.



Além disso, ele tem o controle de um acervo de contratos com administrações municipais e câmaras de vereadores, empreitadas suspostamente resultado da infiltração do PCC na máquina pública.

O conteúdo do WhatsAPP apontou ainda como ele tratava com os servidores públicos e vereadores sobre a entrega de propinas. De acordo com a Promotoria, elas garantiam a continuidade do esquema em prefeituras e câmaras de São Paulo.

Alguns diálogos indicam que o empresário participou de um julgamento do chamado tribunal do crime do PCC. Já no meio artístico, o pagodeiro tem um milhão de seguidores no Instagram e cerca de 817 ouvintes mensais no Spotify.

As empresas de Latrell prestam serviços de limpeza e manutenção de prédios públicos e mantém contratos com cidades como Guarulhos, Cubatão, Santos, Arujá, Guararema, Araraquara, Itatiba e Jaguariúna, entre outros municípios.