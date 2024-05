O POVO News: TSE retoma julgamento de cassação do senador Jorge Seif

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 30.Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a retomada do julgamento da eventual cassação de mandato do senador Jorge Seif (PL).

A edição comenta sobre a decisão do Senado em adiar a retomada do DPVAT e vota reformulação do Perse. A previsão era que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) votasse as pautas nesta terça-feira. O texto já passou pela Câmara e, se aprovado na CCJ do Senado, ainda precisa ser votado no plenário da Casa. Só depois ele vai pra sanção do presidente Lula (PT).

O programa discute a multa de R$ 250 mil que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplicou ao presidente Lula por impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na internet no pleito de 2022. Além de Lula, a coligação Brasil da Esperança também foi multada.

O episódio detalha a articulação do Governo Federal em preparar força-tarefa para o contestar eventuais ações judiciais que possam prejudicar a realização do Concurso Nacional Unificado, o "Enem dos concursos". Serão 121 membros da Advocacia-Geral da União (AGU) atuando de 30 de abril a 9 de maio nessa mobilização.