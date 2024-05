Dirceu coloca Camilo entre opções para candidato a presidente, ao lado de João Campos e ministros

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e o prefeito de Recife, João Campos (PSB) Crédito: Fernanda Barros/ O POVO / Reprodução: Instagram/ João Campos

Políticos do Nordeste como Camilo Santana (PT), ministro da Educação, e o prefeito do Recife (PE), João Campos (PSB), podem vir a ser candidatos a presidente da República no futuro, na avaliação de José Dirceu (PT). O ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou outras opções como possíveis postulantes a presidência do país, como os nordestinos Renan Filho (MDB), ministro dos Transportes; Wellington Dias (PT), ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e Rui Costa (PT), atual ministro da Casa Civil.

Sobre Camilo, Zé Dirceu disse se tratar de um patrimônio e promessa e já tendo destaque nacionalmente após ter governador o Ceará duas vezes e hoje comandar o Ministério da Educação. Ele também destacou os quadros como "fortes lideranças" e disse da necessidade de jovens.