Marinha diz que cortes não comprometem Prosub, mas podem impor renegociação de contratos

O comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, disse nesta segunda-feira, 29, que cortes orçamentários e redução de pessoal ligado ao Prosub, o programa de submarinos da Marinha, não comprometem o projeto, mas podem impor renegociação de contratos, onerando o custo total. Segundo Olsen, as cerca de 200 demissões em abril representam menos de 10% do pessoal envolvido no Prosub.

Conforme revelou o Estadão/Broadcast, um dia depois da visita dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron, da França, às instalações do Prosub, em Itaguaí, por ocasião do lançamento do submarino Tonelero, em março, a Marinha teve bloqueados 83% dos recursos destinados ao programa. Como resultado, a Itaguaí Construções Navais (ICN) demitiu em abril 200 funcionários envolvidos na construção dos veículos.

Olsen minimizou o impacto dos cortes e disse que renegociações de contratos acontecem desde 2008. Ele falou a jornalistas hoje na saída de seminário sobre transição energética na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.