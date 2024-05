Tarcísio e Caiado participam de ato com Bolsonaro em Ribeirão e não vão à abertura da Agrishow

Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União), participaram de uma manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Ribeirão Preto neste domingo, 28, enquanto a Agrishow, principal feira do agronegócio do País, realizava sua cerimônia de abertura com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD).

No ano passado, Fávaro foi "desconvidado" da abertura do evento, porque o ex-presidente também estaria presente, em um sinal da resistência do setor ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A polêmica cresceu e a Secretaria de Comunicação da Presidência chegou a dizer que o Banco do Brasil retiraria o patrocínio ao evento, o que não ocorreu. A abertura foi cancelada.

Bolsonaro, Tarcísio e Caiado irão à feira nesta segunda-feira, 29. A Agrishow adaptou a programação e evitou novos atritos: a cerimônia oficial passou a ser realizada no domingo, com a presença apenas de autoridades, convidados e imprensa, enquanto a abertura do evento ao público em geral continua na segunda-feira. A organização nega que a alteração esteja relacionada com o episódio de 2023 e diz que o novo formato trará "grande ganho para todos com a realização (da abertura) fora do funcionamento normal da feira".