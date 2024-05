Quem é João Cândido e por que o comandante da Marinha não quer que ele seja 'herói da Pátria'

O nome dele volta a ser mencionado neste momento porque deputados discutem o seu reconhecimento como "herói da Pátria", por meio de um projeto de lei que inclui Cândido no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O comandante da Marinha, almirante Marcos Olsen, é contrário à homenagem, que diz enaltecer um "heroísmo infundado". Em carta enviada à Comissão de Cultura da Casa, o comandante afirma que o reconhecimento afeta negativamente o "pleno estabelecimento e a manutenção do verdadeiro Estado democrático de Direito".

Também conhecido nos livros de História como "Almirante Negro", João Cândido Felisberto é o centro de um embate entre parlamentares da Câmara dos Deputados e a Marinha do Brasil. Cândido foi líder da Revolta da Chibata, em 1910, no Rio de Janeiro. Na ocasião, os marinheiros, sobretudo afro-brasileiros, se rebelaram contra os castigos físicos aos quais eram submetidos na Força Naval.

O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria é um documento que preserva a memória de pessoas importantes na formação da história do País. Também chamado Livro de Aço, o objeto fica no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e tem nomes como de Tiradentes, Chico Mendes e Machado de Assis. De autoria do então senador Lindbergh Farias (PT-RJ), o projeto foi aprovado no Senado, em 2021, e segue tramitando pelas comissões da Câmara com prioridade.

Para Olsen, incluir o nome de Cândido no documento seria o mesmo que "transmitir à sociedade e, em particular, aos militares de hoje, a mensagem de que é lícito recorrer às armas que lhe foram confiadas para reivindicar suposto direito individual ou de classe". Para a Marinha, a atuação de Cândido não foi patriótica, nem heroica, mas sim, o rompimento com a hierarquia e a disciplina da Força.

Em carta enviada ao presidente do colegiado que discute o projeto na Câmara, o deputado federal Aliel Machado (PV-PR), Olsen afirma que os revoltosos "utilizaram equipamentos militares para chantagear a Nação, disparando, a esmo, os canhões de grosso calibre dos apoderados encouraçados contra a então capital federal e uma população indefesa". O texto ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa.