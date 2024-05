Ministros de Lula acumulam mais de 200 viagens internacionais

Em um ano e quatro meses de gestão, os ministros do terceiro governo Lula já fizeram 226 viagens internacionais. Os destinos mais comuns são as cidades de Buenos Aires, na Argentina e Nova York, nos Estados Unidos. A análise foi feita pela agência Fiquem Sabendo, especializada em gastos públicos.

Foram analisadas as viagens feitas de janeiro de 2023 a 12 de abril de 2024. De acordo com o levantamento, os ministros de Lula viajaram ao menos 13 vezes para Buenos Aires e Nova York. Outro destino bastante procurado foi Lisboa, capital de Portugal. Com nove viagens. Washington, nos Estados Unidos e Paris, na França, completam o ranking, com sete e seis viagens, respectivamente.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro Mauro Vieira, das Relações Internacionais, foi o que contabilizou mais viagens para fora do Brasil. De janeiro de 2023 a abril de 2024, o chanceler viajou 34 vezes. Fernando Haddad (Fazenda) e Nízia Trindade (saúde), somam 11 viagens internacionais cada.

No entanto, outros ministros pouco viajaram para fora do Brasil. É o caso, por exemplo, do ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.