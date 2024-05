Biden chama Lula de "campeão" do movimento trabalhista, em encontro na Casa Branca

Em entrevista exclusiva ao O POVO, a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, relatou a conversa entre os presidentes e similaridade com a causa

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, do partido Democrata, disse a Luis Inácio Lula da Silva (PT) que ele será o "campeão" do movimento trabalhista. O diálogo ocorreu na visita do presidente brasileiro à Casa Branca em fevereiro de 2023 e foi relatada pela embaixadora americana no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley.

Em entrevista concedida com exclusividade ao O POVO, ela destacou que Biden conhece bem a trajetória sindicalista de Lula. O presidente democrata inclusive afirmou que o brasileiro superou presidentes consolidados no tema como Franklin Roosevelt e John Kennedy, e os países devem atuar em conjunto na área trabalhista.

"Na primeira visita do presidente Lula à Casa Branca, o presidente Biden sabia tudo sobre o seu movimento trabalhista e ele disse: 'Você será o campeão'. Mais um campeão do que, ele disse, FDR (Franklin D. Roosevelt), JFK (John F. Kennedy) e qualquer outro. Você foi o campeão, ele disse. Nós temos de nos unir nisso", disse Elizabeth, citando dois icônicos presidentes democratas americanos.